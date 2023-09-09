الآن “نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2023” عبر الموقع الرسمي epedu.gov.iq

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول، زادت محركات البحث في الساعات الماضية عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول وعن موعد ظهور النتائج وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول وقامت بالإعلان على أن سيتم ظهور النتائج خلال الساعات المقبلة.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول

يثار تساؤل العديد من الطلاب وأولياء الأمور العراقيين عن طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الرمز المرئي في الخانة المخصصة له بشكل صحيح وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

يتطلب الدخول على خدمة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي.

ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهي: الاسم الرباعي والرقم الامتحاني بشكل صحيح.

ثم يستلزم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب وتحديد الشعبة الذي يدرس بها سواء كانت أدبي أو علمي.

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الاعتراض الذي تريد تقديمه على نتائج السادس الاعدادي.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة عرض نتائج الاعتراضات.

موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان أن سيتم ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول خلال الساعات المقبلة ومن المتوقع أن سيتم ظهورها يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.