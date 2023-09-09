be IN تردد قناة بين سبورت الجديد على الأقمار الصناعية “عرب ونايل سات” خطوات الضبط بالتفصيل

تردد قناة بين سبورت، من أكثر الموضوعات المتصدرة على محرك البحث من خلال عشاق كرة القدم والرياضة بصفة عامة في أنحاء الوطن العربي وخاصةً مع اقتراب موعد كأس العالم وذلك لأن شبكة قنوات بي سبورت هي المالك الحصري لحقوق عرض كأس العالم ومختلف الدوريات العامة لذلك يقوموا المشاهدين بضبط كافة أجهزة الاستقبال الخاصة بهم عن طريق إضافة تردد قنوات بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بين سبورت

يتساءل الكثير من الناس المحبين لمشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة بين سبورت الجديد وهو كالآتي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 11013.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة بين سبورت المفتوحة: 11054

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة بين سبورت الفرنسية

بعد أن قمنا بالاطلاع على تردد قناة بين سبورت العربية سنقوم بالتحدث عن قناة بين سبورت الفرنسية وهي كالتالي:

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي استرا: 12168.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 29700.

جودة القناة: HD

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8 PSK

تردد آخر للقناة على القمر استرا: 11856.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 29700.

جودة القناة: HD

تردد قناة bein sports 1 France: 12168

معدل الترميز الخاص بالقناة: 29700.