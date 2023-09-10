ننشر الآن “تردد قناة اون تايم سبورت” الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2023

تردد قناة اون تايم سبورت، تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات التي تقوم بعرض أهم مباريات كرة القدم على مستوى العالم وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وتحرص أيضاً هذه القناة على تغطية شاملة خلال أستوديوهات البث بالإضافة أيضاً إلى التحليل النقدي الرياضية بعد انتهاء المباريات الرياضية وتقوم بعرض كافة البرامج التي تجذب انتباه الجماهير العاشقة للرياضة ويتشوقون لها.

تردد قناة اون تايم سبورت

أصدرت قناة أون تايم سبورت عبر شاشتها عن تغيير التردد الخاص بها حتى تضمن جودة الصورة أثناء العرض فإليك الترددات الجديدة للقناة:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 10853.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

البرامج الرياضية على اون تايم سبورت

تعمل قناة اون تايم سبورت على تقديم مجموعة من أفضل البرامج الرياضية التي تعرض أهم مباريات كرة القدم وكأس العام ومن أهم هذه البرامج كالتالي:

تقوم بتقديم برنامج حدوتة أفريقية.

تقدن أفضل البرامج الرياضية وهي ملعب أون تايم.

لا تقتصر على تقديم البرامج الرياضية فقط ولكن تقوم بتقديم برنامج بي أون تايم.

من أفضل البرامج التي تساهم في عرضها برنامج ملاعب الأبطال.

عرض برنامج جمهور الثالثة.

تقدم برنامج جمهور الثالثة في تمام الساعة السابعة مساءً.

برنامج ألعبها صح.