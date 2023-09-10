وداعًا مش هتقطع تاني خلاص”.. موعد انتهاء انقطاع الكهرباء مجلس الوزارة يوضح.. الأزمة انتهت خلاص

قامت وزارة الكهرباء خلال الأسابيع القليلة السابقة بوضع خطة من أجل تخفيف الأحمال الكهربائية وذلك من خلال قطع الكهرباء في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بالتناوب وفق لجدول محدد تم الإعلان عنه، لهذا يرغب الكثير من المواطنين هذه الأيام معرفة موعد انتهاء انقطاع الكهرباء، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء، لهذا قام السفير نادر سعد في بيان سابق بالإعلان عن أن عملية انقطاع الكهرباء سوف تستمر حتى أول اسبوعين من شهر سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن أرتفاع درجة حرارة الجو تعمل على زيادة الضغط على كل من مصادر الغاز والوقود التي تستخدم في محطات توليد الكهرباء ما يؤدي إلى استمرار تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى يتحسن حاله الطقس، وأضاف إلى أنه ليس هناك موعد محدد لانتهاء قطع الكهرباء ولكن سوف يتم تقليل ساعات قطع الكهرباء كلما أصبح الطقس جيدا وانخفضت درجات الحرارة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: