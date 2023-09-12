اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة تعتبر منصة مظلتي واحدة من أحدث الإنجازات التكنولوجية التي قامت بها الحكومة العراقية بهدف تسهيل وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين في العراق تم إطلاق هذه المنصة بهدف توفير وسيلة سهلة وفعالة للمواطنين للوصول إلى معلومات حول الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها، بما في ذلك الوجبة الأخيرة.

توفر منصة مظلتي للمواطنين العراقيين الفرصة للاطلاع على قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والمستفيدين من الوجبة الأخيرة يمكن للأفراد الوصول إلى هذه المعلومات من خلال القيام ببضع خطوات بسيطة عبر المنصة.

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اسماء الوجبة التاسعة ابحث عن اسمك بكل سهولة … اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf عبر منصة مظلتي العراقية



أولاً يجب على المتقدمين الوصول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي عبر الإنترنت بعد ذلك يمكنهم الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية المخصصة للرعاية الاجتماعية وعبر منصة مظلتي يمكن للمستخدمين البحث والاطلاع على قوائم الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة يتيح لهم البحث عن أسماء المستفيدين والحصول على المعلومات اللازمة بسهولة ويسر.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد إنشاء حسابك على منصة مظلتي” يصبح بإمكانك الوصول إلى اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة يرجى اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح موقع مظلتي على الإنترنت من متصفح الويب الخاص بك. بعد ذلك قم باختيار “تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول إلى حسابك والذي يمكن العثور عليه عادة في أعلى الصفحة. ستُطلب منك الآن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإنشائها أثناء عملية التسجيل الأولى. بعد إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك انقر على زر تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك على منصة مظلتي.

بمجرد تسجيل الدخول بنجاح ستكون قادرًا على استعراض كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 للوجبة الأخيرة بسهولة ويسر منصة مظلتي تسهل عليك الوصول إلى هذه المعلومات بسرعة وبسهولة لضمان تلقي الخدمات الاجتماعية بشكل ملائم وفعال.