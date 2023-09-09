رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن ١٤٤٥ تنتظر العديد من الأسر السعودية بفارغ الصبر فرصة التحقق من أهلية حساب المواطن من خلال الرابط المخصص وذلك لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم المالي من الحكومة أم لا تعتزم الحكومة السعودية دائمًا تقديم الدعم لأبناء الوطن لمواجهة تحديات غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة في هذه الفترة الصعبة.

في هذا السياق أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المالي مما يتيح لأكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة الاستفادة من البرنامج. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت شروطًا ومعايير لأهلية الأسر للمشاركة في حساب المواطن.

على الراغبين في التحقق من أهليتهم للدعم زيارة الرابط المخصص على الإنترنت بعد دخول الرابط يمكن للمتقدمين اتباع الإرشادات لتسجيل الدخول والتحقق من أهليتهم للبرنامج. في حال تمت الموافقة على الطلب ستتم معالجة المستحقات المالية وصرفها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن ١٤٤٥

بعد الإعلان عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن يمكن للمتقدمين استخدام رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن ١٤٤٥ عن حالتهم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت عبر المتصفح الخاص بك.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك.

بمجرد تسجيل الدخول بنجاح، ستجد نفسك في الصفحة الرئيسية لحساب المواطن.

انتقل إلى القائمة الرئيسية وابحث عن خيار دراسة الأهلية أو الأهلية وانقر عليه.

ستظهر لك العديد من الخيارات منها تسجيل حالة الأهلية انقر على هذا الخيار.

ستظهر لك الآن بيانات الأهلية المتعلقة بك مثل حالة المستفيدين والتابعين المؤهلين وحالة المستفيدين الغير مؤهلين وما إذا تمت دراسة الأهلية أم لا.