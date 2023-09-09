متي موعد بداية الدراسة في السعودية 1445/2023أعلنت وزارة التعليم السعودية تحديد موعد بداية العام الدراسي للعام 1445 هجريًا سيبدأ العام الدراسي الجديد في اليوم الأول من شهر صفر للعام 1445 والذي يوافق 17 أغسطس من العام 2023 ميلاديًا وأكدت الوزارة من هذا الموعد في إعلانها الرسمي الذي تم نشره في يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2023، والموافق 8 محرم 1445.

من بين المعلومات الهامة التي تم توضيحها في الإعلان جاءت معلومات حول الجدول الزمني للعطلات الرسمية للطلاب خلال العام الدراسي 1445 سيتم تقديم تلك العطلات بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التخطيط لفترات الراحة والعطل.كما تم توضيح نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1445 والذي يعد محطًا هامًا في التقويم الدراسي وسيتم بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 1445 بعد انتهاء العطلة الشتوية.

متي موعد بداية الدراسة في السعودية 1445/2023

يبحث العديد من الأشخاص عن معلومات حول متي موعد بداية الدراسة في السعودية 1445/2023 ولذا قد قامت وزارة التعليم بتوضيح تواريخ البداية والنهاية للعام الدراسي الجديد.

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة سيبدأ العام الدراسي 1445 بداية من يوم الأحد الموافق 4/2/1445 هجريًا والموافق 20/8/2023 ميلاديًا هذا الإعلان يأتي ليزود الطلاب وأولياء الأمور بالمعلومات الضرورية للتخطيط للعام الدراسي القادم تم تحديد الجدول الزمني للعام الدراسي 1445 على النحو التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 / 2 / 1445 هـ الموافق 20 / 8 / 2023م وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 / 5 / 1445 هـ الموافق 26 / 11 / 2023م وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445 هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

بدء العام الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445 هـ الموافق 3 / 3 / 2024م وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445 هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

بهذه المعلومات يمكن للجميع الآن التخطيط بشكل دقيق للعام الدراسي القادم والاستعداد لبدء الدراسة وتحقيق النجاح فيه تأتي هذه التفاصيل كإشارة إلى التزام وزارة التعليم بتوفير المعلومات اللازمة للجميع لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.