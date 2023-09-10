للأطفال والكبار والرعب والدراما كمان “تردد قنوات MBC ” على جميع الأقمار الصناعية 2023

تردد قنوات MBC، تزداد محركات البحث على جوجل عن قنوات mbc المختلفة وذلك لأنها تجذب انتباه المشاهدين ومحببة من كافة أفراد الأسرة وجميع الفئات العمرية المختلفة وبدأ مركز تلفزيون الشرق الأوسط منذ بداية التسعينات مع بداية عرض MBC والمعروفة حتى الآن باسم MBC 1 وتعتبر أول محطة تلفزيونية فضائية مفتوحة ويمتلكها القطاع الخاص وتعرض الأفلام والمسلسلات على مدار الساعة وكان مقرها الرئيسي يقع في مدينة لندن.

تردد قنوات MBC

يثار تساؤل العديد من المشاهدين للأفلام والمسلسلات العربي والأفلام الأجنبي عن تردد قنوات MBC الجديد وهو كالتالي:

تردد قنوات MBC على القمر الصناعي نايل سات: 11470.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة MBC على القمر الصناعي عرب سات: 12282.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة MBC1 على القمر الصناعي نايل سات: 12284.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة MBC بوليود الجديد على عرب سات

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قنوات MBC سنقوم بالتحدث عن تردد قناة ام بي سي بوليود على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:

تردد قناة MBC بوليود على القمر الصناعي نايل سات: 11559.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

جودة القناة: SD

تردد قناة MBC بوليود الجديد على القمر الصناعي عرب سات: 12284 أو 12399.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.