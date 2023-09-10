“شهاداات خيالية هتخليك تجري وراها… احصل على إدخار يصل ل25% من بنك مصر وحوش فلوسك وزودها

“سعر الفائدة أكثر من 25%” أنواع شهادات بنك مصر بأعلى عائد وأسعارها الحقيقية توقع مستثمرون وعملاء للبنوك المصرية طرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة أعلى، خاصة بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس الجاري رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 25%، لكن الشهر انتصف ولم تظهر إشارات بعد على تلك الخطوة التي طالما أعقبت رفع الفائدة من جانب المركزي، هناك شهادات بنك مصر بأعلى عائد هي عبارة عن شهادات يتم صرف العائد الخاص بها بشكل شهري أو سنوي على حسب رغبة العميل كما توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل شراء شهادات الادخار من بنك مصر، وسوف نتعرف فيما يلي أنواع الشهادات، وكيفية الاشتراك.

شهادات بنك مصر بأعلى عائد

قامت الدولة بإنشاء شهادات بأعلى عائد تصل الي 25٪ لكي يتم صرفها بشكل شهري أو سنوي على حسب رغبه العميل ويوجد شهادات بنك مصر كثيرة ومن أشهر هذه الأنواع هي الشهادة الخماسية يتم إصدارها بواسطة بنك مصر للأفراد بمدة خمسة سنوات وقد يصل الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة إلى 1200 جنية ومضاعفاتها، وقد تصل سعر الفائدة الخاصة بها إلى 12,25% شهريا، وشهادة الاختيار وهي عبارة عن شهادة تمنح للأفراد وتكون مدتها خمسة سنوات وتبلغ الحد الأدنى لها 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها كما تصل سعر الفائدة الخاصة بها إلى 12,5% شهريا، وشهادة القمة والتي يتم إصدارها بواسطة بنك مصر بعائد ثابت طوال فترة السعادة ويتم صرفها بشكل شهري، كما يمكن استرداد هذه الشهادة بعد مرور ستة أشهر من الإيداع، وبهذا تكون قد علمت ما هي الشهادات التي توجد بمصر بأعلى عائد.

كيفية شراء شهادة ادخار القمة من بنك مصر

يمكننا شراء شهادة ادخار القمة من البنك عن طريق الخطوات التالية، يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى تطبيق BM online وذلك عن طريق استخدام الكود التعريفي الخاص بك والرقم السري، وبعد ذلك قم باختيار كلمة إصدار شهادات الاستثمار ومن ثم نختار نوع الشهادة التي نرغب في شرائها وهي شهادة القمة ذات عائد 2519% ثابت يتم صرفه في نهاية العام أو عائد 22% متناقص، والآن قم بختيار مبلغ الشهادة والتي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة تأكيد الطلب، وبهذا تكون قد اشتريت شهادة ادخار القمة.