استقبل الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضيه الجديد على نايل وعرب سات 2023

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه، تزداد محركات البحث على جوجل من خلال الناس المحبين لكرة القدم عن تردد قناة أبو ظبي وعن أهم الأحداث الرياضية على قناة أبو ظبي وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث تعتبر قناة أبو ظبي من أشهر القنوات الرياضية على الوطن العربي والتي تقوم بعرض الكثير من الأحداث الرياضية المهمة وأهم ما يميز هذه القناة أنها قنوات مجانية لا تحتاج إلى دفع أي رسوم إشتراكات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضيه

يمكن استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:

تردد قناة أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات: 12091.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات: 12226.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD

تردد قناة أبو ظبي 3 أو 4 على القمر الصناعي نايل سات: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

أهم الأحداث الرياضية على قناة أبو ظبي

يستمتع محبي الرياضة بالكثير من الأحداث الرياضية والبطولات المختلفة التي تقوم بتقديمها قناة أبو ظبي وهي كالتالي: