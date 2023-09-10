مبروك مبروك للكل!! زيادات معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر بمناسبة مولد النبي 2023

زيادات معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر، يتساءل الكثير من الناس عن قيمة زيادات معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر وعن القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بزيادة جميع المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة حتى يستطيع الناس القدرة على التعايش ومواجهة ظروف البلاد الاقتصادية.

زيادات معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر

قام مجلس الوزراء بإصدار بعض القرارات الجديدة المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة ومن ضمنها أصدر قرار بزيادة معاشات شهر سبتمبر حيث أصبحت كالتالي:

زيادة معاش تكافل وكرامة لذوي الهمم من 450 إلى 565 جنيه وأصحاب الإعاقة من 350 جنيه إلى 437 جنيه.

زيادة معاش الأشخاص المسنين من 450 جنيه إلى 562.5 جنيه.

زيادة معاش تكافل وكرامة للأشخاص المستفيدين بمبلغ 500 جنيه إلى 625 جنيه.

وصل معاش تكافل وكرامة للأطفال الأيتام من قيمة 350 جنيه إلى 437.5 جنيه.

قرارات مجلس الوزراء الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

بعد أن قمنا بالتحدث عن زيادات معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر سنقوم بالتحدث عن قرارات مجلس الوزراء الجديدة لمعاش تكافل وكرامة وجاءت كالآتي: