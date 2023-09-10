“دقت طبول الفرح مبروك الزيادة… فرحة هتجنن الموظفين حقيقة زيادة المرتبات لشهر سبتمبر والسبب!@

حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر في إعلان من وزارة المالية ذكرت أن مرتبات شهر سبتمبر الجاري سيتم صرفها قريباً لجميع الجهات الحكومية والوزارات حيث قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتبات بسبب دخول موسم الدارسة لكي يتمكن المواطنين من شراء أدوات المدارس التي يحتاجونها لأبنائهم.

موعد صرف رواتب شهر سبتمبر

بعد الإعلان عن موعد بدء الدارسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 والذي تقرر أن يكون في نهاية شهر سبتمبر 30 /٩/2023 قامت وزارة المالية بالإعلان عن تبكير موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر الجاري حيث ذكرت أن بداية موعد الصرف سيكون يوم الخميس 25 سبتمبر ويستمر لمدة خمسة أيام على ألا تحتسب منهم أيام العطلة الأسبوعية، أي أن مواعيد الصرف ستكون في الأيام الخمس التالية: 21، 24، 25، 26، 27 سبتمبر، وقد جاءت هذه الخطوة من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجات أبناءهم من أدوات وملابس للعام الدراسي الجديد وكذلك المولد النبوي الشريف بحيث يكون هناك مدة كافية لشراء جميع المستلزمات.

رواتب شهر سبتمبر 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر بداية من يوم 21 سبتمبر، وتجنباً للازدحام الذي قد يحدث عند نقاط الصرف فقد تم توفير أجهزة جديدة تعرف بأجهزة الصراف الآلي يمكن للمواطنين أن يحصلوا على رواتبهم من خلالها، وقد ذكرت وزارة المالية أن صرف الرواتب في هذا الموعد سيكون متاحاً للموظفين الذين يعملون في أي جهة أو مؤسسة حكومية وأن صرف رواتب شهر سبتمبر سيكون مصحوباً بالزيادة السنوية التي تم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية والتي سيحصل عليها مجموعة من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، أما عن المواطنين الذين تخلفوا عن صرف مرتباتهم في شهر أغسطس الماضي فيمكنهم صرفها بداية من يوم 25 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2023.

قيمة رواتب شهر سبتمبر 2023

يختلف راتب كل موظف حسب درجته الوظيفية، فيحصل الموظفين بالمستوى العالي أو ما يعادله على 8500 جنيهاً، أما المدير العام فيصل راتبه إلى 7000 جنيهاً، أما موظفي الدرجة الثانية فتصل رواتبهم إلى 5500 جنيهاً بينما أصحاب الدرجة الثالثة 5000 جنيهاً، أما الرابعة فتكون رواتبهم 4500 جنيهاً.