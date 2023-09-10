كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2023 عبر منصة مظلتي

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تعد هذه المنحة من ضمن المساعدات التي تقوم حكومة العراق على توفيرها لعدد كبير من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، الذين يقومون بالتقديم في الرعاية الاجتماعية، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي بدورها تراجع جميع الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين الجدد، وفي هذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن الرعاية الاجتماعية حتى يتعرف عليها الجميع.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ومعرفة كافة الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الدفعة القادمة لشهر سبتمبر، وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

تحديد كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين الجدد في الخانات المخصصة لذلك .

الضغط مباشرة على زر “الاستعلام”.

ليتم في النهاية تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الدفعة الأخيرة.

شروط القبول في الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم شروط القبول في الوجبة التاسعة أو الأخيرة من منحة الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-