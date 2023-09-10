“للحصول على سيارات مجهزة بالكامل” الآن عبر رابط التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة   2023

رابط التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة، زادت محركات البحث على جوجل من خلال الكثير من المواطنين عن رابط التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة وعن المميزات التي يقدمها هذا الكارت وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث يحرص العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإصدارها تحت شعار “هنوصلك”.

رابط التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة

يمكنك الاستعلام عن طلب استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

ثم تقوم بإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص له بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة بحث وفي حالة قبول الطلب تقوم بالضغط على تبويب حجز موعد عن طريق الحجز بالبوابة وتقوم بالذهاب إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره عن طريق المستعلم.

مميزات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

قامت الوزارة بالإعلان أن الحصول على هذه البطاقة تمنح حامليه العديد من الامتيازات والتسهيلات الحكومية ومن أهمها:

تحصل على خصومات على كافة وسائل النقل والمواصلات.

دخول جميع المناطق الأثرية والمتاحف مجاناً بدون دفع أي رسوم.

الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية على السيارات.

الكشف المجاني في المستشفيات.

الدمج في المعاهد والجامعات.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.