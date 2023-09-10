بأخر دفعة”الوجبة التاسعة والأخيرة” رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية  pdf

رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تزداد عملية البحث عن رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وعن شروط القبول في الرعاية الاجتماعية وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقامت بوضع شروط القبول في الرعاية الاجتماعية.

رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا .

قم باختيار أيقونة الخدمات الاجتماعية.

اختيار تبويب “ أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية “.

قم بتحديد رقم الوجبة.

سيطلب منك أن تقوم بكتابة كافة بيانات الشخص المستفيد في الخانات المخصصة تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة بحث ثم تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2023

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في الشخص المتقدم للقبول في الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم على أراضي العراق.

عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أفراد.

يتطلب أن يكون المتقدمين في سن البلوغ ولا يتجاوز أعمارهم 25 عام.