لينك الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة  “من هنـــا” ومعرفة قيمة الزيادة المالية 2023

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة، زادت محركات البحث على جوجل عن طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة وعن قيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم هذا المعاش للأسر الفقيرة التي هي تحت درجة الفقر وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ومواجهة ظروف البلاد الاقتصادية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة

يستطيع المتقدمين تحديد موقفهم من القبول أو الرفض في معاش تكافل وكرامة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

ثم تقوم باختيار أيقونة معاش برنامج تكافل وكرامة من خلال القائمة الرئيسية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص الذي يريد الحصول على المعاش الشهري.

إدخال جميع بيانات مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها الشص المتقدم.

ثم تقوم بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة له بشكل صحيح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام.

قيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن قيمة الزيادة الشهرية التي تعتبر محور تساؤلات على المنصات الإلكترونية وجاءت هي كالآتي:

الحاصلين على معاش قيمته 500 جنيه أصبح بعد الزيادة 652 جنيه.

المسنين الحاصلين على معاش قيمته 450 جنيه أصبح قيمته بعد الزيادة 562.5 جنيه.

الأشخاص ذوي الهمم الحاصلين على معاش من تكافل وكرامة قيمته 450 جنيه أصبح بعد الزيادة قيمته 562.5 جنيه.