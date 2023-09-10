تحميل pdf اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية  2023 “من هنـــا” بأخر وجبة في العراق

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية، يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أفضل البرامج التي تقدمها الدولة إلى جميع مواطنيها من أجل المساعدة ومواجهة ظروف المعيشة والتغلب على غلاء الأسعار وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان أن عدد الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بلغ نحو 7 ملايين والحكومة تبذل قصاري جهدها لحماية هذه الفئات التي تستحق الدعم.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالرابط الالكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الرابط .

أو يمكنك الدخول عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية

سيتم ظهور العديد من الخدمات تقوم باختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

يتطلب إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها وهي: اسم الوجبة ورقم البطاقة الذكية.

قم بإدخال الكود المرئي في الحقل المخصص له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة بحث وسيتم ظهور ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

شروط قبول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على هذا الدعم والشروط هي كالآتي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه تأمين صحي أو اجتماعي.

يجب إرسال جميع المستندات والأوراق الصحية التي تعمل على إثبات الحالة الاجتماعية والمادية.

يتطلب أن يكون الشخص المتقدم مسجل بالفعل في الشؤون الاجتماعية.