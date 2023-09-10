استقبل الآن “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” على نايل سات وعرب سات 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو عبارة عن تردد على النايل سات أو العرب سات يمكن من خلاله تحميل وتثبيت القناة ومشاهدة البرامج الممتعة التي تقوم بعرضها بالإضافة إلى وجود بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل تحميلها بكل سهولة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يوجد تردد خاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات يمكن من خلاله تحميل وتثبيت القناة على الرسيفر ومشاهدة البرامج وهذا التردد هو

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 11526

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة SD

القمر الصناعي هو النايل سات.

طريقة تثبيت القناة على الرسيفر

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل وتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر الخاص بك وهذه الخطوات هي

يجب الضغط أولًا على زر الإعدادات أو القائمة الذي يوجد في جهاز التحكم.

قم بعد ذلك باختيار كلمة التثبيت اليدوي ومن ثم نختار كلمة البحث عن تردد.

سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال معامل استقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والتردد وذلك في الأماكن الصحيحة المخصصة لهم.

عند إتمام إدخال البيانات الخاصة بالقناة نضغط على كلمة بحث وبعدها نضغط على كلمة تنزيل وننتظر فترة قصيرة حتى يتم الانتهاء من التحميل وتثبيتها على الرسيفر ومشاهدة البرامج الممتعة التي تقوم بعرضها.

أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

توجد العديد من البرامج الممتعة التي تقوم بعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك وهذه البرامج هي