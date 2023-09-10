فرح أطفالك بـ تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2023 “خطوات الضبط بالتفصيل”

تردد قناة طيور الجنة هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله تحميل وتثبيت القناة ومشاهدة البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية التي تخص الأطفال كما أن هذه القناة تتميز بالعديد من المميزات المختلفة عن باقي قنوات الأطفال الأخرى

تردد قناة طيور الجنة

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة الجديد يمكن من خلاله تحميل القناة وتثبيتها على الرسيفر وهذا التردد هو:

تردد قناة طيور الجنة الجديد هو 11257

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي هو نايل سات.

مميزات قناة طيور الجنة

توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتميز بها قناة طيور الجنة التي تخص الأطفال عن باقي القنوات الأخرى وهذه المميزات هي: