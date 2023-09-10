تردد القنوات
فرح أطفالك بـ تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2023 “خطوات الضبط بالتفصيل”
تردد قناة طيور الجنة هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله تحميل وتثبيت القناة ومشاهدة البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية التي تخص الأطفال كما أن هذه القناة تتميز بالعديد من المميزات المختلفة عن باقي قنوات الأطفال الأخرى
تردد قناة طيور الجنة
يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة الجديد يمكن من خلاله تحميل القناة وتثبيتها على الرسيفر وهذا التردد هو:
- تردد قناة طيور الجنة الجديد هو 11257
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- القمر الصناعي هو نايل سات.
مميزات قناة طيور الجنة
توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتميز بها قناة طيور الجنة التي تخص الأطفال عن باقي القنوات الأخرى وهذه المميزات هي:
- من أهم ما يميز قناة طيور الجنة أنها تعتبر من أفضل القنوات التعليمية التي تخص الأطفال.
- كما أنها تعتبر من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع أي رسوم عند مشاهدتها.
- تعلم الطفل طريقة التلوين والرسم.
- تتميز بسهولة تنزيلها وتثبيتها على جميع الأقمار الصناعية، وذلك نظرًا لجودة القناة الفائقة.
- تتميز بأفضل إشارة عن باقي قنوات الأطفال الأخرى.
- من أهم ما يميزها أيضًا أنها تقوم بعرض البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال.
- تساعد الطفل على تعلم الأخلاق الحميدة من خلال البرامج والأغاني الكارتونية التي تقوم بتقديمها.
- تقوم بتقديم الأغاني التي تحتوي على تعليم الحروف الأبجدية والأرقام الإنجليزية والعربية.
- تعلم الطفل أسماء الفواكه والخضروات والألوان.
- تقوم بإدخال السعادة على جميع قلوب الأطفال عند مشاهدة المحتوى الذي تقوم بعرضه.
- تعتبر من القنوات الغير مشفرة والتي تعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون توقف.
- تساعد الطفل على تعلم الأخلاقيات والعادات والتقاليد الإيجابية والبعد عن العادات السلبية التي تعرضهم للضرر.