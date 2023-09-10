استقبل الآن “تردد قناة MBC مصر ” على جميع الأقمار الصناعية 2023

قناة ام بي سي واحدة من ضمن العديد من القنوات السعودية والتي تم إطلاقها عام 2012 وتقوم القناة بإذاعة العديد من البرامج والمسلسلات الجديدة وهذا يدفع الكثير من المشاهدين لمتابعتها.

تردد قناة MBC

تردد قناة ام بي سي هو 11937

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

القمر الصناعي نايل سات.

برامج قناة أم بي سي مصر

تهتم قناة ام بي سي بتقديم محتوى مميز ومختلف حيث تقدم الكثير من البرامج المختلفة مثل البرامج الاقتصادية والثقافية والترفيهية وهذه البرامج كما يلي:

برنامج صباحك مصري وهو برنامج يذاع على القناة في الصباح ويقوم بعرض جميع الأخبار السياسية والرياضية الموجودة في الشارع.

برنامج ET بالعربي والذي يهتم بعرض الأخبار الفنية وكذلك أحدث أخبار المشاهير الموجودين في الوطن العربي.

برنامج كرام الموسم الثاني وقد يهتم بعرض مغامرات 3 أشخاص في المملكة العربية السعودية وذلك للحصول على جائزة قيمتها تصل إلى 500 ريال سعودي.

مميزات قناة MBC

يوجد الكثير من المميزات التي تتمتع بها قنوات ام بي سي مصر وهذه المميزات سنتحدث عنها كما يلي: