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أهمها البطاقة الشخصية فقط!! “شروط الحصول على شقق الاسكان” في الرحاب والتجمع 2023
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عديدة ومختلفة كما توجد العديد من الأماكن الجديدة التي يتم فيها طرح شقق الإسكان الاجتماعي.
شروط الحصول على شقق الاسكان
توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عام أثناء التقديم.
- كما يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
- يشترط ان يوجد وأصبح في حالة التقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لقاصر.
- لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى بجانبها.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي
توجد العديد من الأوراق والمستندات والضوابط الواجب توافرها من أجل تقديم طلب حجز في شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي
- يجب توافر صورة من بطاقة الرقم القومي.
- إذا كان المتقدم متزوج فيجب أن يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالزوجة والزوج
- يجب توافر مفردات مرتب للمتقدم سواء في القطاع العام أو الخاص او توافر شهادة دخل موثقة من مكتب محاسب قانوني
- يجب أن يتم توافر صورة من قسيمة الزواج.
- توافر كافة الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية سواء متزوج أو أرمل أو مطلق مع تقديم بيان يوضح مصدر الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.
- يجب أن يتم تقديم مستند من التأمينات الاجتماعية.
- في حالة وجود مصدر دخل فيجب أن يتم تقديم اثباتات ومستندات لها.