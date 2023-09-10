أهمها البطاقة الشخصية فقط!! “شروط الحصول على شقق الاسكان” في الرحاب والتجمع 2023

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عديدة ومختلفة كما توجد العديد من الأماكن الجديدة التي يتم فيها طرح شقق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقق الاسكان

توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عام أثناء التقديم.

كما يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

يشترط ان يوجد وأصبح في حالة التقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لقاصر.

لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى بجانبها.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

توجد العديد من الأوراق والمستندات والضوابط الواجب توافرها من أجل تقديم طلب حجز في شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي