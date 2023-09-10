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بالرقم القومي خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2023 ومعرفة الزيادة الجديدة المقررة
الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يمكن أن تتم من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي كما توجد العديد من الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى رفض معاش تكافل وكرامة.
الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة
توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهذه الخطوات هي
- يجب أولاً الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق زيارة هذا الرابط https://www.moss.gov.eg/
- تظهر صفحة رئيسية بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في الرقم القومي واسم المتقدم وتاريخ الميلاد
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص معاش تكافل وكرامة
الاوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة
توجد بعض الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل التسجيل في معاش تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الأوراق هي:
- يجب توافر صورمن قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين وذلك في حالة وجوده
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال من الأب أو الأم
- توافر صورة شهادة من السجن لحالات سجن الاب أو الام
- يجب أن يتم تقديم صورة من اقرار الوصاية للأيتام.
- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة الإصابة بالمرض المزمن.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة أو شهادة كمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنه.
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر