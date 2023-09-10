بالرقم القومي خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2023 ومعرفة الزيادة الجديدة المقررة

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يمكن أن تتم من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي كما توجد العديد من الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى رفض معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهذه الخطوات هي

يجب أولاً الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق زيارة هذا الرابط https://www.moss.gov.eg/

تظهر صفحة رئيسية بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في الرقم القومي واسم المتقدم وتاريخ الميلاد

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص معاش تكافل وكرامة

الاوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

توجد بعض الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل التسجيل في معاش تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الأوراق هي: