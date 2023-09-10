متخليش التاجر يضحك عليك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية الجديدة
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم السلع الغذائية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية بصورة مدعمة، حيث يستفاد من هذه السلع الكثير من المواطنين الذي يريدون معرفة كم كيس سكر للفرد في التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد من السكر في بطاقة التموين، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.
كم كيس سكر للفرد في التموين
يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع الغذائية عن كم كيس سكر للفرد في التموين، حيث أجابت الوزارة بموجب القرار الذي أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد في البطاقة التموينية من السكر هو عدد 2 كيلو على البطاقات التي يزيد عدد أفرادها عن 3 أفراد بحد أقصى في الشهر عدد 6 كيلو على البطاقات التموينية.
أسعار السلع التموينية
يرغب الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية معرفة أسعار السلع التموينية، حيث أوضحت الوزارة قائمة اسعار السلع الغذائية والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت .. زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل 5% 900 ملم 6 جنيهات