متخليش التاجر يضحك عليك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وأسعار السلع التموينية الجديدة

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم السلع الغذائية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية بصورة مدعمة، حيث يستفاد من هذه السلع الكثير من المواطنين الذي يريدون معرفة كم كيس سكر للفرد في التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد من السكر في بطاقة التموين، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

كم كيس سكر للفرد في التموين

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع الغذائية عن كم كيس سكر للفرد في التموين، حيث أجابت الوزارة بموجب القرار الذي أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد في البطاقة التموينية من السكر هو عدد 2 كيلو على البطاقات التي يزيد عدد أفرادها عن 3 أفراد بحد أقصى في الشهر عدد 6 كيلو على البطاقات التموينية.

أسعار السلع التموينية

يرغب الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية معرفة أسعار السلع التموينية، حيث أوضحت الوزارة قائمة اسعار السلع الغذائية والتي جاءت على النحو التالي: