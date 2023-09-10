متخليش الجمعية تنصب عليك”.. سكر وزيت ودقيق نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وزارة التموين تعلن
يستفاد من السلع التموينية المدعمة التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية، والذين يرغبون في معرفة نصيب الفرد في التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على مقدار الفرد من السلع التموينية وفقا لما صرحت به الوزارة، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب الفرد في التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد في التموين، وذلك بعد أن تساءل العديد من المواطنين عنه، حيث أوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على السلع التموينية المدعمة بالكمية التي يريدونها داخل مصر حوالى 64 مليون مصرى.
وأشارت الوزارة أن الفرد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت وزن 800 ملل بحد أقصى 4 زجاجات في الشهر، وعدد واحد كيلو من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام،كما يصرف لأصحاب البطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 3 أفراد مقدار كيلو واحد من الأرز، بالإضافة إلى كيس مكرونة وزن 800 جرام، كما يتم صرف للبطاقات التي تحتوي على أكثر من 4 أفراد على عدد 2 كيلو من الأرز، وكذلك 2 كيس وزن 800 جرام من المكرونة.
أسعار السلع التموينية
يبحث الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع التموينية، حيث جاءت قائمة هذه السلع على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت .. زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
- سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
- سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
- سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
- سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
- سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
- سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
- سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
- سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
- سعر صابون تواليت 125 جم 7.50 جنيه.
- سعر زجاجة الخل 5% 900 ملم 6 جنيهات