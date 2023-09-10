متخليش الجمعية تنصب عليك”.. سكر وزيت ودقيق نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 وزارة التموين تعلن

يستفاد من السلع التموينية المدعمة التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية، والذين يرغبون في معرفة نصيب الفرد في التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على مقدار الفرد من السلع التموينية وفقا لما صرحت به الوزارة، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب الفرد في التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد في التموين، وذلك بعد أن تساءل العديد من المواطنين عنه، حيث أوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على السلع التموينية المدعمة بالكمية التي يريدونها داخل مصر حوالى 64 مليون مصرى.

وأشارت الوزارة أن الفرد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت وزن 800 ملل بحد أقصى 4 زجاجات في الشهر، وعدد واحد كيلو من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام،كما يصرف لأصحاب البطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 3 أفراد مقدار كيلو واحد من الأرز، بالإضافة إلى كيس مكرونة وزن 800 جرام، كما يتم صرف للبطاقات التي تحتوي على أكثر من 4 أفراد على عدد 2 كيلو من الأرز، وكذلك 2 كيس وزن 800 جرام من المكرونة.

أسعار السلع التموينية

يبحث الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع التموينية، حيث جاءت قائمة هذه السلع على النحو التالي: