متخليش الجمعية تنصيب عليك في التموين”.. نصيب اربع افراد كم من الزيت والسكر والدقيق في التموين واسعار أسعار السلع التموينية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم السلع الغذائية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية وهذا من أجل محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، حيث يستفاد من هذا الدعم الكثير من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب اربع افراد كم من التموين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا المقدار، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب اربع افراد كم من التموين

يتساءل عدد كبير من المواطنين المستفيدين من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية على السلع الغذائية عن نصيب اربع افراد كم من التموين، حيث قامت الوزارة بالرد على هذا السؤال مشيرة إلى أن نصيب الفرد الواحد من التموين هو زجاجة زيت واحدة حجم 800 ملل، 2 كيلو من السكر، كيلو من الأرز على بطاقات التموين التي تحتوي على 3 أفراد، وعلى ذلك فإن نصيب أربع أفراد من التموين هو عدد 4 زجاجات من الزيت بوزن 800 ملل، وعدد 8 كيلو من السكر، وعدد 2 كيلو من الأرز.

أسعار السلع التموينية

يبحث العديد من المواطنين حاملي البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع التموينية في منافذ صرف التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أن أسعار السلع جاءت على النحو التالي:

سعر لتر زيت الذرة كريستال: 72.1 جنيه.

سعر البيض البلدي (بيضة): 4.47 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الطازجة: 261.83 جنيه.

87.5 جنيه هو سعر كيلو الدواجن الطازجة.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب: 26.17 جنيه.

سعر مقدار كيلو واحد من الفول السائب: 37.14 جنيه.

سعر كيلو الجبن الأبيض: 90.59 جنيه.

سعر كيلو الجبن الرومي 170.59 جنيه.

سعر لتر اللبن السائب: 18.87 جنيه.

سعر لتر اللبن المعبأ: 26.43 جنيه.

مواعيد عمل منافذ صرف التموين

يريد الكثير من المواطنين الذين يحصلون على السلع الغذائية من منافذ صرف التموين معرفة مواعيد العمل في هذه المنافذ، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منافذ الصرف تعمل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية على مدار الشهر من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا .