الاستعلام عن نتائج الشامل2023 في الأردن.. الدورة الصيفية جامعة البلقاء التطبيقية 

قد تم الإعلان عن نتائج امتحان الشامل للعام الدراسي 2022/2023 في جامعة البلقاء الأردنية وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 سبتمبر 2023 ومنذ ذلك الوقت بدأ العديد من المواطنين والطلاب في البحث عن رابط نتائج الشامل 2023، إن نتائج الشامل تعد واحدة من أهم النتائج المنتظرة بفارغ الصبر من قبل الطلاب في الأردن يتم عقد امتحان الشامل مرتين في العام للطلاب الذين حققوا معدل تراكمي لا يقل عن 2.0، ويتم تنظيمه بواسطة مركز القياس والتقويم التربوي في جامعة البلقاء التطبيقية.

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023

بعد البحث المكثف الذي قام به الطلاب عن رابط نتائج الشامل 2023 تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي الأردنية أنه سيتم توفير الرابط عبر الموقع الرسمي الخاص بجامعة البلقاء التطبيقية على مختلف المنصات الإلكترونية هذا يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان حكومي وفيما يلي الخطوات التي يتعين اتباعها للاستعلام عن النتائج.

1. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة البلقاء التطبيقية.

2. سوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

3. اختر نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.

4. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك كطالب.

5. اضغط على أيقونة البحث.

6. ستظهر لك النتيجة بالتفصيل، بما في ذلك جميع المواد والدرجات.

باستخدام هذه الخطوات يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بشكل مباشر وسريع دون أي تعب أو عناء في الانتقال إلى المقرات الحكومية.

معلومات عن النتيجة

بفضل جهود مستمرة تم الإعلان عن نتائج الشامل الدورة الصيفية للعام الدراسي الحالي 2023 تم تنفيذ الورقة الأولى في 16 أغسطس 2023، الورقة الثانية في 19 أغسطس 2023، وتم تقديم الورقة الثالثة في 22 و 23 أغسطس 2023 وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة حوالي 50.7%، حيث نجح حوالي 3359 طالبا وطالبة من إجمالي 6724 طالبا وطالبة الذين قدموا للامتحانات هذا يعكس التفاني والاجتهاد الذي قدموه في دراستهم ويستحقون التهنئة على هذا الإنجاز المميز.

ماهي شروط التقديم في الدورة الصيفية

لكي يتم قبولك في الدورة الصيفية يجب أن يتوفر لديك هذه الشروط.

1. الجنسية: يجب أن يكون الطالب حاصلا على الجنسية الأردنية.

2. التسجيل في جامعة البلقاء: يشترط أن يكون الطالب قد قام بالتسجيل في جامعة البلقاء الأردنية.

3. المعدل التراكمي: يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن 2.0.

بعد التحقق من توافر هذه المتطلبات، سوف يتم قبولك في الدورة الصيفية.