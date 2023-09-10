بعد أنضمام أكثر من 50 لاعب على مستوى العالم!! أعرف متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2023؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول المعروفة بتقديم جائزة الكرة الذهبية كل عام إلى أفضل لاعب كرة قدم وكذلك أفضل حارس مرمي وعدد من العاملين في كرة القدم على مستوى العالم، ونجد عشاق الساحرة المستديرة من جميع دول العالم يتساءلون في الوقت الحالي عن متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2023؟ وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى موعد تسليم الجائزة ومتي ينطلق الحفل؟ بالإضافة إلى قائمة المرشحين للحصول على هذه الجائزة فضلًا تابعوا معنا.

متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2023؟

تقوم مجلس فرانس فوتبول الفرنسية بتنظيم حفل سنوي كل عام تقوم فيه بتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي كرة القدم من الرجال والنساء، وتقوم بتنظيم الحفل سنويًا في نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر، حيث يتم تقديم الجائزة من خلال مسرح دو شاتيه، وذلك على أرضية العاصمة الفرنسية مدينة باريس، وقد أشارت التقارير إلى أن حفل الكرة الذهبية هذا العام سوف ينطلق يوم الثلاثين من شهر أكتوبر القادم بإذن الله.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وضحنا لكم متى موعد تسليم الكرة الذهبية 2023، وبالنسبة للكرة الذهبية فهي جائزة يتم تقديمها لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ويتم تقديم الجائزة بناء على عدد من الترشيحات من كبار الصحفيين والنقاد والمهتمين بكرة القدم ومن لهم خبرة في المجال، ويأتي أبرز المرشحين على النحو التالي: