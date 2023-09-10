ببطاقتك بس!! ألحق أحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمقدم فقط 10 ألف جنية!

المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية من أصحاب الشريحة المتوسطة يرغبون في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من أجل التقديم على هذه الشقق والاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة التي طرحتها وزارة الإسكان المصرية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن الشقق وشروط الحصول عليها من الأساس فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت وزارة الإسكان المصرية أن الطرح القادم لوزارة الإسكان المصرية سوف يكون رقم 18، حيث سيكون متاح مع نهاية العام الحالي، حيث طرح عدد من الوحدات السكنية التي ستقوم بمساعدة الشباب المصري، ويمكن الاستعلام عن الشقق والتعرف على شروطها وكل ما يخصها من خلال السير على هذه الخطوات:

عليك أن تتوجه في البداية إلى صندوق الإسكان الاجتماعي الموجود على شبكة الإنترنت.https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

قم بالنقر على استعلام ومن ثم سجل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

أضف الرقم القومي الخاص بك، ومن ثم سجل كل البيانات التي تخص الوحدة السكنية، ثم في النهاية انقر على زر “استعلام”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

وضحنا لكم طريقة عمل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وبالنسبة لشروط الحصول على هذه الشقق، فهي على النحو التالي: