استقبل أقوى قناة عربية للأطفال “تردد قناة كراميش 2023” الجديد على نايل وعرب سات

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش 2023، والتي هي واحدة من قنوات الأطفال التي تقوم بتقديم محتوى مميز يناسب الأطفال من أول شهر وإلى 18 سنة، وهذه القناة تتميز بعرضها عدد من الأناشيد والبرامج التي تقوم بإلهاء الأطفال، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن تثبيت التردد والاستمتاع بالمحتوى المشوق المناسب للأطفال، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة كراميش 2023

قناة كراميش واحدة من أفضل القنوات التي تقون بتقديم عدد من الأناشيد والبرامج التي تقوم بتسلية الأطفال، حيث من أشهر وأقدم القنوات التي تقدم محتوى للأطفال يناسب جميع الفئات العمرية، ويتعلم الأطفال من خلال هذه القناة المبادئ والقيم السامية بطريقة غير مباشرة، وتأتي إحداثيات التردد على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد هو 11603.

القمر الصناعي نايل سات.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

التردد هو 11390.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تثبيت تردد قناة كراميش 2023

ذكرنا لكم إحداثيات تردد قناة كراميش 2023 على القمر الصناعي نايل وعلى القمر الصناعي عرب سات أيضًا، وبالنسبة لطريقة ضبط التردد فهي على النحو التالي: