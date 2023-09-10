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ZEE ALWAN تردد قناة زي ألوان 2023 لمشاهدة جميع المسلسلات الهندي والتركي 2023
عشاق الدراما الهندية يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد قناة زي ألوان 2023، وذلك من أجل متابعة أفضل المسلسلات الهندية الشهرية وكذلك المسلسلات التركية المدبلجة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن تثبيت التردد من خلال الإحداثيات الخاصة بالقناة، فضلًا تابعوا معنا.
تردد قناة زي ألوان 2023
قناة زي ألوان واحدة من أفضل القنوات التي تقوم بنقل المسلسلات الدرامية الشهيرة، سواء التركية أو الهندية، ويتم نقل هذه المسلسلات على قناة بث مباشر مدبلجة أو باللغة العربية، ولهذا يبحث الكثيرون عن التردد، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:
تردد القناة على النايل سات
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد هو 11277.
- استقطاب رأسي.
- معدل الترميز هو 27500.
تردد القناة على عرب سات
- القمر الصناعي عرب سات.
- تردد القناة 11939.
- معدل الترميز 27500.
- اتجاه الاستقطاب أفقي.
طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان 2023
وضحنا لكم إحداثيات تردد قناة زي ألوان 2023 الجديد، وبالنسبة للتردد فيمكن بكل سهولة ضبطه من خلال السير على الخطوات التالية:
- عليك أن تتوجه في البداية على زر القائمة من جهاز التحكم الخاص بك.
- يظهر أمامك قائمة بها عدد من الخيارات، قم بالضغط على التركيب التلقائي، ثم أضف على “إضافة قناة”.
- بعدها قم بكتابة البيانات الخاصة بك والتي هي القمر الصناعي والتردد واتجاه الاستقطاب ومعدل الترميز.
- بعدها يبحث القمر الصناعي عن القناة من خلال الإحداثيات المدخلة.
- بعدها اضغط على “حفظ” وستجد القناة ضمن قائمة القنوات على الجهاز الخاصة بك.