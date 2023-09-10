نزلت حالًا أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 بالوجبة الأخيرة

المواطنين من شتى المحافظات في دولة العراق يبحثون في الوقت الحالي عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة، حيث الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، تلك الرعاية التي يتم تقديمها إلى الأسر الفقيرة في دولة العراق، من أجل تقديم مساعدة مالية لهم كل شهر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أسماء المشمولين بهذه الوجبة وما شروط الاستفادة من هذه الرعاية، فضلًا كونوا معنا.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

تقوم وزارة العمل العراقية برصد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية كل وجبة، حيث هؤلاء المستفيدين يكونوا من أحق الأسر في الدولة استحقاقًا لمبلغ الرعاية الشهرية، حيث يتم اختيار الأسر التي تنطبق عليهم الأهلية الخاصة بتلك الرعاية، ويمكن تحميل ملف المشمولين بالرعاية pdf، والاستعلام عن المقبولين بهذا البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعي الموجودة على شبكة الإنترنت.https://spa.gov.iq/umbrella/

قم بالنقر على منصة مظلتي ومنها إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

اضغط على كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

بعدها قم بالبحث عن شمولك أم لا بالرعاية من خلال الرقم الخاص بك.

بعدها اضغط على بحث.

الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة

وضحنا لكم كيف يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة، وبالنسبة للمشمولين بهذه الرعاية الاجتماعية، فمن المتوقع أن يتم إعلان أسماء المقبولين في هذه الرعاية الفترة القادمة بإذن الله، حيث ربما يتم الإعلان الساعات القليلة القادمة بإذن الله.