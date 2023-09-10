من النهاردة الإنترنت هيبقي طلقة”.. ضع الراوتر في هذه الأماكن بسرعة ومش هتشتكي من سرعة النت

يعد الإنترنت أساس الحياة المعاصرة، وهو ضروري للتواصل والمعرفة والترفيه حيث يمكن للناس من خلاله التواصل لتطبيقات متعددة، مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، كما يمكنهم الحصول على أي معلومات عبر بحث جوجل، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن ضرورة الانترنت في حياتنا، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسباب انقطاع الإنترنت بشكل متكرر

الكثير من الناس يعانون من ضعف شبكة الإنترنت، لأسباب عديدة مختلفة يجب الالتفات إليها، والتي من أبرزها ما يلي:

عطل فني في الراوتر نفسه قد يكون الراوتر قديمًا أو تالفًا، مما يؤدي إلى مشاكل في الاتصال بالإنترنت.

أسلاك ضعيفة قد تكون الأسلاك التي توجد في الراوتر أو الأجهزة الأخرى لا تستطيع أن تتحمل الموجات القوية الخاصة بالإنترنت، السبب الذي يؤدي إلى انقطاع الاتصال.

أين يجب أن نضع راوتر الإنترنت للحصول على أقوى اشارة؟

من أجل الحفاظ على جودة اتصال الإنترنت، من المهم على الشخص أن يقوم باختيار المكان المناسب لوضع الراوتر، حيث يقوم خبراء التكنولوجيا التوصية بوضع الراوتر في أعلى نقطة توجد في المنزل، وذلك من أجل أن يقوم باستقبال الإشارة من القمر الصناعي بصورة أفضل،كما يجب تجنب وضع الراوتر بالقرب من أي معادن، وذلك لأنها تعمل علي تشتيت الموجات الكهرومغناطيسية.

سبب ضعف الانترنت في الليل

هناك عدة اسباب قد تؤدي إلى ضعف سرعة الانترنت في فترة الليل، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

تاثيرات جوية مثل وجود أمطار أو عواصف ترابية أو رياح فإنها قد تؤثر على سرعة الانترنت.

وجود خطأ في الشبكة المحلية أو الراوتر.

وجود أجهزة أخرى في المنزل تستهلك سرعات كبيرة من الانترنت، مثل أجهزة التحميل أو التحديثات الكبيرة.

وجود بعض أعمال الصيانة والتحديث في الشبكة.

ازدحام على الشبكة العامة أثناء فترة الليل.

علامات ضعف الانترنت

يوجد بعض العلامات التي تشير إلى أن سرعة الانترنت ضعيفة، ومن أهم هذه العلامات ما يلي: