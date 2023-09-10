اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

في صباح اليوم العاشر من سبتمبر 2023 م لا تزال الأسعار الخاصة بكل أنواع الدواجن مستقرة في الأسعار الخاصة بالبورصة الرئيسية المحلية المعلن عنها بشكل رسمي من خلال التحديثات السعرية التي تفتتح به البورصة بداية تعاملاتها، وتلك الأسعار تكون بزيادة قيمة مالية ما بين خمسة وحتى عشرة جنيهات على سعر البورصة ليكون سعر شراء مختلف الأنواع المتوفرة من الدواجن في محلات البيع بالتجزئة في مختلف المحافظات.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

الأسعار الخاصة بالدواجن تشهد حالة من الاستقرارفي خلال الساعات الأخيرة من الأسبوع الماضي وقد سجلت الأسعار الخاصة بأغلب النوعيات من الدواجن مستوى الاستقرار الكبير ولا تزال تسجل نفس القيم السعرية الأقل بالمقارنة بالأسابيع الماضية أو الأسعار خلال منتصف الشهر الماضي، وإليكم فيما يلي أسعار الدواجن المتاحة في السوق الشعبية والمحلية وفي المزارع.

أسعار الدواجن البيضاء

تعد تلك النوعية من السلالات الداجنة من أكثر الأنواع من حيث العرض والطلب ونسب المبيعات اليومية في الأسواق الاستهلاكية، ويصل سعر الدجاج الأبيض في السوق التجارية وفي المحلات للمستهلك من 64 ل 65 جنيه مصري.

وقد حقق سعر الكيلو جرام قيمة متراوحة ما بين 58 وحتى 59 جنيه للكيلو جرام، وهو السعر المعلن عنه في البورصة الرئيسية والمعمول به في كافة المزارع على مستوى الجمهورية.

سعر الدجاج البلدي والساسو

من الأنواع الجيدة واللحوم البيضاء شائعة الاستهلاك في السوق المصرية المحلية وقد بلغ السعر الخاص بالكيلو جرام من لحوم الدواجن الحمراء قيمة سعرية من 91 وحتى 92 جنيه مصري، بينما يصل السعر في السوق المحلي للمستهلك 98 جنيه مصري.

سعر الكيلو جرام من لحوم الدجاج البلدي وصل إلى قيمة تعادل 95 جنيه وهي بذلك متاحة بسعر 100 جنيه مصري في الأسواق التجارية والشعبية.

أسعار البط اليوم

يعتبر البط نوع من أنواع الدواجن المفضلة للمستهلك ومتوفر من أنواع مختلفة منها البلدي والذي يصل سعره إلى نحو 100 جنيه مصري، بينما يصل سعر البط المولار لحوالي 85 جنيه مصري للكلو جرام، والبط الفرنساوي يسجل اليوم 75 جنيهًا.