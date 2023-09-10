يساوي ملايين وانت مفكر انه ملوش لازمة .. كنز في جيبك .. علامة في النصف جنيه تجعل سعره يصل لـ 100 ألف .. أماكن بيع العملات القديمة

أماكن بيع العملات القديمة، خلال الفترة القليلة الماضية قد انتشرت العديد من الأخبار حول أن العملات النقدية القديمة أصبحت الآن تباع بأسعار كبيرة في جميع محافظات مصر خاصة ذلك العملات التي ظهرت في عهد الملك فاروق،وبناء عليه أصبح العديد من الاشخاص يبحثون مرارا وتكرارا عن تلك العملات ربما تكون لديهم ويقومون ببيعها ويصبحون من الأثرياء، وحديثي في هذا الموضوع بالتحديد عن عمله النصف جنيه القديمة والتي وصل سعرها الى 100 الف جنيه ولكن هناك علامة فيها لابد وأن تكون موجوده حتى تباع بهذا السعر تابعونا لمزيد من التفاصيل.

عملة النصف الجنيه

في هذا السياق قال محمد شرف وهو تاج العملات قديمه ان عمله النصف جنيه القديمة التي ما زالت متداولة في السوق المصري أصبحت مطلوبة وبشكل كبير وأشار إلى أن سعرها قد يتخطى الـ 100 الف جنيه، وبناء عليه يسعى لتجار إلى شراء هذه العملة، وأما بالنسبه للعلامه الموجودة فيها والتي تميزها وهو ظهور صورة أبو الهول في منتصف الصوره او على اعلى اليسار عليه تعتبر تلك العملة الان من أغلى العملات الموجودة في أسواق العملات القديمة.

أماكن بيع وشراء العملات القديمة

وأما بالنسبه لاماكن بيع العملات النقدية القديمة بشكل عام، فهي موجودة في عماد الدين وخان الخليلي بالإضافة إلى شارع الألفي ومتاح القيام ببيعها طوال أيام الأسبوع.