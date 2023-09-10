يافرحتهم ياهناهم زقططو من الفرحة”.. إجازة 30 يوم لموظفي القطاع الخاص في هذة الحالات الحكومة توضح

تتنوع مدة الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص وفقًا للحالة الوظيفية والعمر، وذلك بموجب المادة رقم 47 في الباب الرابع للقانون المتعلق بالإجازات، فبشكل عام يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية تبلغ 21 يومًا بأجر كامل إذا قضى عامًا كاملاً في الخدمة، ويمكن زيادة هذه المدة إلى 30 يومًا في حالات خاصة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على الحالات التي يحصل عليها الموظف على إجازة سنوية لمدة شهر.

حالات الحصول على إجازة 30 يوم

عندما يمضي الموظف 10 سنوات على الأقل في خدمة صاحب العمل، للموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين، يحصل الموظف على إجازة لمدة شهر وفقاً لبعض الظوابط سوف نوضحها لكم في السطور التالية.

ضوابط حصول الموظفين على الإجازات السنوية

ينص قانون العمل رقم 12 لعام 2003 على مجموعة من الضوابط لحصول الموظفين في القطاع الخاص على الإجازات السنوية:

الموظف الذي قضى عامًا كاملًا في الخدمة يحق له إجازة سنوية تبلغ 21 يومًا بأجر كامل، وهذه المدة تمكن من الزيادة إلى 30 يومًا إذا بلغت خدمته لدى صاحب العمل عشر سنوات أو أكثر.

الموظفون الذين تجاوزوا سن الخمسين يحق لهم إجازة سنوية مدتها 30 يومًا في السنة، وتحسب هذه الإجازة بشكل منفصل عن الإجازات التي تشمل أيام العطل الرسمية والعطل الأسبوعية.

إذا كانت خدمة الموظف أقل من عام واحد، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولكنه يجب أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

تزيد مدة الإجازة السنوية للعمال العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بمقدار 7 أيام، ولا يجوز للموظف تأجيل إجازته بدون سبب قوي يخدم مصلحة العمل.

صاحب العمل يمكنه تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولكن يجب أن يكون لديه سبب قوي لقطع الإجازة.

يتعين على الموظف أداء الإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض الموظف أداء الإجازة، فإن حقه في الحصول عليها سيُلغى.

إجازة الأطفال

وفقًا للقانون يمكن للأطفال الذين تمتلكهم أسر الموظفين الحصول على إجازة سنوية تبلغ 15 يومًا، تشمل 6 أيام متصلة على الأقل، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع الأجر المتعلق بهذا الرصيد كل 3 سنوات على الأكثر، إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيده من الإجازات السنوية، فإنه يحق له الحصول على الأجر المتعلق بهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة أو تأجيل الإجازة بالنسبة للأطفال.

حالات خفض ساعات العمل

ينص قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل الموظف لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة وتناول الطعام، ويمكن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال وفقًا لقرار وزير المختص.