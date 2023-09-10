اوعي تسمي عيالك الأسماء دي فيها حبس وغرامة ”.. تحذير من الحكومة للمواطنين عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء

يسعى العديد من الأزواج إلى تسمية مواليدهم قبل ولادتهم، وتلك اللحظة المميزة تحمل توقعات وتفاؤلاً بالمستقبل، ويعتبر اختيار الاسم المثالي يعد أمراً مهماً جداً للآباء والأمهات، ولكن يجب عليهم الانتباه إلى القوانين والتعليمات المعمول بها لتجنب الحبس والغرامة.

أسماء المواليد الممنوعة

بناءً على قانون الأحوال المدنية في مصر، تم تحديد معايير صارمة لاختيار أسماء المواليد، ويتعين على الآباء والأمهات مراعاة هذه المعايير لتجنب المشاكل القانونية وضمان الامتثال للقوانين والشرائع الدينية، وفيما يلي الأسماء الممنوعة من التسمية بالتفصيل:

الأسماء المركبة: يتعين تجنب استخدام الأسماء المركبة التي تتألف من مزيج من الأسماء أو الكلمات، يتم منع تلك الأسماء لتجنب الالتباس والتعقيدات القانونية.

يتعين تجنب استخدام الأسماء المركبة التي تتألف من مزيج من الأسماء أو الكلمات، يتم منع تلك الأسماء لتجنب الالتباس والتعقيدات القانونية. الامتثال للشريعة الإسلامية: تمنع القوانين الأسماء التي قد تحمل مخالفة للشريعة الإسلامية، يجب تجنب أي اسم يتعارض مع القوانين الدينية والشرائع السماوية.

تمنع القوانين الأسماء التي قد تحمل مخالفة للشريعة الإسلامية، يجب تجنب أي اسم يتعارض مع القوانين الدينية والشرائع السماوية. عدم تكرار الأسماء: لا يجوز منح موالدين من نفس الأب نفس الاسم الواحد، وذلك حتى يتم تجنب الإلتباس فيما يتعلق بالهوية الشخصية والقانونية.

غرامة أسماء المواليد الممنوعة

تفرض قوانين الأحوال المدنية غرامة مالية تقدر بمبلغ 200 جنيه على أولئك الذين يخالفون تلك التعليمات والأنصات القانونية فيما يتعلق بإختيار أسماء المواليد، وتهدف هذه العقوبة إلى توعية الآباء والأمهات بأهمية اختيار الأسماء المناسبة والامتثال للقوانين والشرائع.

ويعرض مقترح لزيادة هذه الغرامة المالية إلى 5,000 جنيه من قبل أحد أعضاء مجلس النواب المصري لتشديد الرقابة على اختيار الأسماء.