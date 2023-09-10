هتندم انك متعرفش”.. مخالفات قانون المرور الجديد لو موجود في عربيتك هتدفع غرامة وهتتسحب الرخصة

خلال الفترة الماضية تمت تعديلات جديدة على قوانين المرور التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً، تضمنت هذه التعديلات العديد من الضوابط والقواعد التي يجب على قائدي السيارات والمركبات الالتزام بها على الطرق، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي المخالفات المرورية، فيما يلي سوف نوضح لكم مخالفات قانون المرور الجديد.

مخالفات قانون المرور الجديد

من بين العقوبات البارزة التي تم فرضها على أصحاب السيارات المخالفة تدرجت على النحو التالي:

تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

الاعتداء على رجال المرور.

ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق تخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية المخصصة للمرور.

السير بدون نظام فرامل سليم.

العقوبات المحددة في قانون المرور

تضمنت تعديلات قانون المرور عقوبات صارمة تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 4000 جنيه، وتسري هذه العقوبات في حالات مثل:

القيادة بسرعة دون الحد الأدنى.

تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كم/س.

القيادة دون مبرر بسرعة دون الحد الأدنى مما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور.

تجاوز سرعة التشغيل المقررة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

مخالفة خطوط السير المخصصة للمركبات.

تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.

الغرامات المالية على المخالفات المرورية

تضمن قانون المرور غرامات مالية تتراوح بين 300 جنيه و1500 جنيه لمختلف المخالفات المرورية.

من خلال المادة 75 تضمن قوانين المرور 10 مخالفات تعرض المرتكبين للحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب مخالفات مثل: