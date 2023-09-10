“خلاص هتتغنى يبن المحظوظة.. موعد صرف زيادة المعاشات لشهر سبتمبر مع الاقبل على المدارس

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر سبتمبر 2023 وحقيقة تبكير موعد الصرف بمناسبة دخول المدارس تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر سبتمبر قبل احتفالات المولد النبوي، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، في شهر أكتوبر المقبل وتم اتخاذ هذا القرار لمساعدة أولياء الأمور لشراء مستلزمات الدراسة للأبناء.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر سبتمبر

تم اتخاذ قرارات من قبل الحكومة، وهي تقديم العلاوات والحوافز الدورية، والمكافآت الإضافية في أبريل بدلاً من يوليو، وقد تم رفع الأجور والمرتبات، والحوافز للمرة الثالثة عام 2023، كما تمت الموافقة على علاوة الحزمة الاجتماعية بحيث يصبح الحد الداني لها 1000جنيه، مع إعفاء ضريبي لبعض الفئات، وتم التوجه بتحسين أجور بعض العاملين والموظفين في قطاع التعليم، والمهن الطبية بالإضافة إلى قامت الدولة بتعيين ما لا يقل عن 70 ألف موظف في القطاعات والوظائف الحكومية.

وقد أعلنت وزارة المالية أنه سوف يتم صرف أجور العاملين والموظفين في الأجهزة الإدارية للدولة من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، ويستمر حتى الأربعاء 21 سبتمبر 2023 واكدت الدولة في بيان رسمي رفع أجور ومرتبات العاملين والموظفين بمبلغ يصل إلى 60 مليار جنيه في ميزانية العام الجديد، ليصل إلى ما يمثل حوالي 4٪ من الناتج المحلي للدولة وذلك تم ليحسن مستوى معيشة الموظفين والعمال، ومساعدتهم في التغلب على الأزمة الاقتصادية الضخمة وارتفاع مستوى المعيشة.

جدول مواعيد صرف المرتبات سبتمبر

2023

لقد تم أمس تسليم معاشات شهر سبتمبر 2023، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة من شهر يوليو 2024، وفقًا لما جاء في المادة رقم 148 من قانون المعاشات الجديد، تنص المادة على 15٪من قيمة المعاش مع بداية العام المالي الجديد، أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بزيادة المعاشات العام الماضي في شهر أبريل بنسبة 170 جنيها، وكما أعلنت ايضًا وزارة المالية عن توفير قروض ميسرة للموظفين والعاملين، من خلال البنوك الحكومية، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستكون هذه القروض متاحة بأسعار فائدة منخفضة وباوقات سداد مرنة، وتأتي هذه الجهود من الحكومة المصرية وهذا لتوفير المعيشة وتيسيرها للموظفين والعاملين، ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار المالي للموظفين، وتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.