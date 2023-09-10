أوعى تسمي عيالك كدا .. تحذير عاجل من الحكومة بشأن هذه الأسماء “فيها غرامة وحبس” …

أوعي تسمي عيالك الأسماء دي”… فيها غرامة وحبس الحكومة تحذر المواطنين عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء هناك الكثير من الأهالي يريدون تسمية مواليدهم منذ الأشهر الأولى للحمل، ويرغبون في معرفة جنس المولود قبل ولادته، ومن ثم يبدأ الآباء والأمهات في اختيار الاسم المثالي للمولود القادم، ومع ذلك يجب أن يكون هناك انتباه كبير للأسماء التي يمنع استخدامها بناء على القوانين القانونية المعمول بها، وهذا ما يجعل الآباء والأمهات يتعرضون لمسائل قانونية ويجب عليهم التعامل معها بحذر، يفضل الحذر واتباع الأوامر الصادرة عن الحكومة المصرية بخصوص هذا الأمر، تضمنت قوانين الأحوال المدنية تفصيلات حول الأسماء الممنوعة، والتي يتعين على الآباء والأمهات مراعاتها خلال عملية اختيار أسماء أطفالهم.

أسماء المواليد الممنوعة

هناك عدة أسماء منعها القانون وبناء على قانون الأحوال المدنية الذي ينظم العديد من جوانب حياتنا اليومية، تم تحديد معايير صارمة لا بد من أن يتبعها كل إنسان لاختيار أسماء المواليد بهدف تجنب مشاكل قانونية وضمان احترام القوانين والشرائع الدينية، وتتضمن هذه المعايير عددا من الأسماء التي يمنع تسميتها بشكل عام، ومن أهم الأمور التي لا بد من أن نتبعها في تسمية اسم المولود هي تجنب استخدام الأسماء المركبة الممزوجة باسمين أو أكثر حيث يتم منع تلك الأسماء لتجنب المشاكل والتعقيدات القانونية، بالإضافة إلى ذلك، يمنع استخدام الأسماء التي قد تحمل مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث يتم الحرص على تجنب أي اسم يتعارض مع القوانين الدينية والشرائع السماوية، وأيضا لا ننسى أنه لا يجوز تسمية مولودين من نفس الأب بنفس الاسم وذلك حتى يتم تجنب الالتباس فيما يتعلق بالهوية الشخصية والقانونية، فليحاسب على ذلك الأب لأنه تخطى المعايير القانونية.

غرامة أسماء المواليد الممنوعة

فرضت الأحوال المدنية غرامة مالية تقدر بمبلغ 200 جنيه على أولئك الذين يخالفون تلك التعليمات القانونية فيما يتعلق باختيار أسماء المواليد، ويأتي هذا الإجراء بهدف تشديد الرقابة وتوعية الآباء والأمهات بأهمية اختيار الأسماء المناسبة والمطابقة للقوانين والشرائع، وفي هذا السياق تقدم أحد أعضاء مجلس النواب المصري بمقترح لزيادة هذه الغرامة المالية، حيث يطلب أن تصل إلى 5,000 جنيه للذين لا يطبقون شروط السجل المدني.