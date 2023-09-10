«ترليون مليار مبروك.. زيادة 100 جنيه على التمويل في اكتوبر لهذه الفئات.. «هو دا الخبر ولا بلاش»

بداية من أكتوير إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين يبحث الكثير من الأشخاص حول موضوع زيادة مائة جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر أكتوبر القادم حيث ذكرت وزارة التموين والتجارة بأن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وهو أمر خرج من بعض الأشخاص ليثيرو الجدل بمختلف الأماكن بمصر، حيث صرح الدكتور على المصيلحي بأن لا يوجد قرار مثل هذا وإذا حدث سوف يتم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي من قبل وزارة التموين.

حقيقة زيادة ال 100 جنيه على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بالتصريح بإنها حتى الآن لم يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور بشأن زيادة ال 100 جنيه على بطاقات التموين، وصرحت بإنها تقوم الآن على العمل على إنتهاء جميع الخدمات التموينية من داخل المنزل وعدم الذهاب إلى مكاتب التموين تسهيلا على المواطنين لهذه الأمور، ومع أزمة إرتفاع الأسعار في الوقت الحالي ينتظر الكثير من الأشخاص قرار مثل هذا من وزارة التموين لمساعدة الشعب على المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وأكد الدكتور مصلحي بأن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق، وأن تدوم العملية كما هي وهي صرف خمسة أرغفة للفرد يوميا ويصرف للفرد 50 جنيه شهريا.

السلع المقرر صرفها على بطاقة التموين

بعد الإعلان عن عدم صحة صرف مائة جنيه على بطاقات التومين يتسائل الكثير من المواطنين عن إذا كانت هناك زيادات في الحصة المقررة لصرف التموين أم لا، لذا أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الحصة المقررة التي يتم صرفها شهريا للمواطنين من بطاقة التموين، بالنسبة للبطاقة التي تكون عدد أفراد أسرتها فردين تصرف زجاجتين من الزيت والتي تزن 800 ملي جرام، وبالنسبة للسكر تصرف لهم عبوتان من السكر والعبوة الواحدة تزن كيلو جرام، ويصرف أيضا عبوتان من الأرو وتزن العيوة كيلو جرام أما بالنسبة للبطاقة التي تكون عدد أفراد أسرتها أربعة أفراد، تصرف ضعف الكمية ويشترط بأن البطاقات التموينية لا تتعدى عدد أفرادها أكثر من أربعة أفراد وغير ذلك لا يستحق صرف التموين، لإن الوزارة حددت الحد الأقصى لصرف التموين لا تتعدى عدد أفراد البطاقات الأربع أفراد.