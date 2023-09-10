ايه الخكاية!! “.. بدء العام الدراسي الجديد بزي للمعلمين والطلاب في جميع المدراس وزارة التعليم توضح الحقيقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار عاجل يتعلق بزي المعلمين والطلاب خلال العام الدراسي الجديد، وتأكدت الوزارة من ضرورة أن يكون المعلمون قدوة للطلاب، ولذلك طلبت منهم الالتزام الكامل بارتداء ملابس تليق بمكانتهم.

قرار وزير التربية والتعليم

وفي إطار تعزيز الانضباط والالتزام داخل المدارس، قرر وزير التربية والتعليم إلزام طلاب المدارس بارتداء الزي المدرسي الموحد، وسيتم تخصيص الحصة الأولى من العام الدراسي للحديث عن المشروعات القومية وأهمية الولاء للوطن.

جميع المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية تتبنى زي مدرسي موحد للطلاب بهدف تعزيز الانضباط والانتماء، هذا القرار يهدف أيضًا إلى إزالة الفوارق الاجتماعية بين الطلاب.

وأكد الوزير على جهود الحكومة في مكافحة الأفكار الإرهابية وتعزيز قيم المواطنة والولاء، وستبث الأغاني الوطنية والكلمات التحفيزية عبر الإذاعة المدرسية لتعزيز هذه القيم.

الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني

وتشدد الوزارة على الالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني في طابو الصباح في جميع المدارس، وسيتم أيضًا تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية في جميع محافظات الجمهورية.

مكافحة مخالفات الزي المدرسي

تم ضبط عدة مخالفات للزي المدرسي في بعض المدارس الوطنية والخاصة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات وضمان الالتزام بالزي المدرسي، وتتطلب هذه الإجراءات التعاون الكامل من قبل المعلمين والطلاب لضمان أن تكون المدارس بيئة تعليمية منضبطة وملهمة لجميع الطلاب.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023

سيبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر وسيستمر حتى 8 يونيو 2024 ممتداً على مدى 35 أسبوعًا يتضمن الفصل الدراسي الأول والثاني.

خريطة العام الدراسي: