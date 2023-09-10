البصل عادل الدهب وخرب البيوت.. ارتفاع صادم في أسعار البصل بتعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر البصل في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، وذلك في العديد من الأسواق المختلفة، حيث إن الارتفاع جاء في العديد من الأسواق والمحلات على مستوى جميع المحافظات، فضلاً عن أن هذا الارتفاع لم يكن من اليوم، بل بدأ منذ فترة كبيرة عقب انتهاء موسم البصل وبدء يقل في الأسواق.

سعر كيلو البصل اليوم الأحد

جاءت أسعار البصل في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

بلغ سعر كيلو البصل الأبيض إلى 19 جنيهًا للكيلو الواحد.

في حين أن سعر كيلو البصل الأحمر بلغ نحو 19 جنيهًا.

كما أن سعر البصل كمتوسط بلغ 18 جنيهًا.

سعر طن البصل اليوم الأحد 10 سبتمبر

وعن سعر طن البصل في الأسواق والمحلات فإنها جاءت وفقًا للنحو الأتي:-

وصل سعر طن البصل بعرش إلى 10000 جنيه.

حيث إن سعر طن البصل الأبيض بلغ 14000 جنيه للطن الواحد.

إضافة إلى أن سعر قنطار البصل الصغير بلغ 900 جنيه.

في حين أن سعر قنطار البصل المتوسط بلغ 1200 جنيه.

هذا وأن سعر قنطار البصل كبير الحجم بلغ 1300 جنيهًا.

سبب ارتفاع البصل

يعد البصل من المكونات الأساسية التي تدخل في العديد من الأكلات المختلفة، فضلاً عن أنه شهد موجهة من الارتفاع الكبير التي أثرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث إن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى وفقًا لوسائل المواصل وغيرها من العوامل الأخرى التي تؤثر على السعر.