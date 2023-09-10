نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 والاستعلام بالاسم والرقم الوطني عبر موقع جامعة البلقاء التطبيقية

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وتتزايد عمليات البحث عن نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 التي تقدم بها عدد كبير من الطلبة والطالبات، وصل عدد الطلاب المتقدمين من الفرع الأدبي 4236 ووصل عدد متقدمي الفرع العلمي نحو 2488 طالب، حيث يترقب المتقدمين ظهور النتائج بفارغ من الصبر على أمل كبير أن يحالفهم الحظ تلك الدورة، تهتم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالنشاطات الصيفية التي تساعد على تنمي مهارات الطلاب ومساعدتهم في زيادة الوعي والتركيز وخوض المنافسات والتحديات بين المشتركين.

والجدير بالذكر أن الشامل الصيفي واحدة من أهم المسابقات التي ينضم للإشتراك بها عدد كبير من طلاب المرحلة الجامعية تحت إشراف جامعة البلقاء التطبيقية بقيادة الدكتور أحمد العجلوني، تبذل الوزارة تجهد كبير من أجل تطوير العملية التعليمية وتحسين المناهج الدراسية لذلك يتسلط الضوء هذه الفترة حول نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 ترقبوا معنا وسوف نقدم لحضراتكم موعد إعلان النتائج بشكل رسمي.

نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023

منذ عدة ساعات ماضية وبشكل رسمي تم الكشف عن موعد ظهور نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023، أن النتائج سوف تتوفر اليوم الأحد الموافق 10 من سبتمبر 2023 وتحديداً بعد عقد المؤتمر الصحفي مباشرةً والذي يعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً حسب توقيت المملكة الأردنية الهاشمية الذي يقام بجامعة البلقاء التطبيقية تحت إشراف وقيادة أحمد العجلوني رئيس الجامعة، وأكدت جميع المصادر أن النتائج تتوفر عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بالجامعة لتسهيل الأمور على الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الصيفية