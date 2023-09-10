مظلتي الرعاية الاجتماعية.. كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة العراق

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها مؤخرًا عن قرب الانتهاء من فحص جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين، من أجل الإعلان عن أسماءهم في أقرب وقت، مع العلم أن هذه المنحة تأتي لمساعدة العديد من الأسر والفئات الأكثر احتياجًا وذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى توفير حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكن بكل سهولة القيام باستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المتقدمين من أجل الحصول على المنحة.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل في العراق، أن قيمة الرعاية الاجتماعية المؤكد صرفها لجميع المشمولين وصلت إلى 150 دينار عراقي، حيث إن هذه القيمة تكون موجهة لعدد معين من المستفيدين داخل محافظات العراق، وذلك عقب التقديم بطلبات الحصول على المنحة، لهذا فإن الحكومة العراقية حريصة على دعم كل الفئات الراغبين بالحصول على المنحة في أقرب وقت وحتى يتمكنوا من الحصول عليها دون أدنى مشاكل.

رابط كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-