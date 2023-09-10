أخيراً كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة 9 2023 العراق عبر منصة مظلتي

حالة كبيرة من البحث لن تتوقف لحظة واحدة عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة 9 2023، سجل نحو 500 ألف متقدم في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة، وكانت بداية التسجيل في شهر يناير 2023 وفقاً لتصريحات وزارة العمل العراقية، حيث أكدت الوزارة أن التقديم يتم بشروط ومعايير خاصة لأن الهدف الأول والأخيرة هو توصيل الدعم لأكبر قدر من المستحقين، الرعاية الاجتماعية هي واحدة من أهم أنظمة الدعم التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين، وتم صرف 8 دفعات على فترات متباعدة، الشغل الشاغل لدى المواطنين في العراق هذه الفترة هو مواعيد الصرف وما القرارات الجديدة التي تصدرها الوزارة لكي يحصل المشمولين على مستحقاتهم من الدعم، ترقبوا معنا السطور التالية وسوف نوضح لكم كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة 9 2023.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة 9 2023

انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية أن وزارة العمل قامت بتحديد عدد المستحقين، وأفادت بعض المصادر أن إجمالي المستحقين 350 ألف شخص من بين 500، وأن التأخير في عمليات الصرف لا يعني إلغاء الدعم لكن الميزانية لتلك العدد كبيرة وتحتاج وزارة العمل إلى وضع ميزانية تكفي جميع المستفيدين، وخلال الأيام القليلة القادمة تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيان رسمي لتحديد مواعيد إيداع المستحقات ويوم الصرف لذا عليكم الانتظار فلا داعي للقلق.

رابط وخطوات استخراج كشوفات الوجبة 9 والأخيرة بالعراق 2023

مضى الكثير من الوقت ولن يتبقى سوى القليلة وفي أقرب وقت تعلن وزارة العمل العراقية عن بداية صرف الوجبة الأخيرة مراعاةً لظروف المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: