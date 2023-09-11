متي؟ موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والمعلق

موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج في تصفيات يورو 2024، حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها عشاق الساحرة المستديرة خلال هذه الساعات تشوقاً لمشاهدة اللقاء المنتظر الأكثر قوة بين فريق البرتغال وفريق لوكسمبرج، شهد لقاء الذهاب بين الفريقين منافسات كثيرة واستطاع فريق البرتغال أن يسيطر على الأجواء ويخطف الأنظار ويستحوذ 6 أهداف دون أي رد من فريق لوكسمبرج، ومن المتوقع أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين أكثر تحدي مما يسعى فريق لوكسمبرج أن يعوض خسارته الكبير كي لا تضيع فرصته في الوصول إلى النهائيات بين مختلف الفرق، تعد تصفيات اليورو من أهم البطولات التي يشارك فيها عدد كبير من الفرق، اليوم عبر موقعنا البديل نقدم لكم أدق التفاصيل بجانب موعد موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج في تصفيات يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج في تصفيات يورو 2024

يستعد فريق البرتغال لمواجهة لوكسمبرج وعلى ثقة كبيرة أنه يحقق الفوز بنجاح يفوق المباراة السابقة، لأن فريق البرتغال واحد من أهم الفرق الرياضي وعند الدخول معها في أي منافسة يحالفها الحظ في الفوز، لذلك فريق لوكسمبرج حريص جداً أن يكون بترتيب أفضل لكي تكون المواجهة نارية بينهم،يلتقي البرتغال أمام فريق لوكسمبرج على أرضية ملعب الجار في لخوض منافسة قوية من تصفيات يورو 2024 الجولة السادسة.

ما هي القنوات الناقلة مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج؟

يتساءل ملايين الأشخاص من متابعي تصفيات يورو 2024 عن القنوات التي تنقل الحدث الرياضي بين البرتغال وفريق لوكسمبرج، ولقد تم الإعلان منذ ساعات قليلة أن مباراة الفريقين يتم اذاعتها بشكل مباشر عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports HD 1 لأنها ضمن القنوات التي تمتلك حقوق البث لامتلاكها أحدث التقنيات، كما يتم نقل المباراة بجودة عالية جداً hd، ويتم التعليق الرسمي فيها بصوت المعلق حسن العيدروس.

وتبدء مواجهة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.