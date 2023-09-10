تنزيل نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول عبر موقعنا نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن العديد من النتائج خلال الآونة الأخيرة ومن ضمنها الثالث المتوسط والسادس الابتدائي والسادس الإعدادي، وبعدها بدأ الطلاب والطالبات في تقديم الاعتراضات على النتائج الخاصة بها وبدأت بالفعل في الظهور عقب الانتهاء من عمليات التصحيح لذا سنتطرق لتوضيح نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول لكي تتعرفون على جميع التفاصيل.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع نتائجنا.

انقر على خانة الاستعلام ثم اختر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بدقة كاملة.

ستظهر لك التفاصيل التي تخص النتائج.

قرارات وزارة التربية الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن مجموعة من القرارات التي تخص شأن الدراسة خلال العام الجديد 2023 – 2024 وجاءت هذه القرارات على النحو التالي وهي:

سيتم إلغاء نظام تنوع التعليم وهما التطبيقي والأحياء وسيتم الرجوع والاعتماد فقط على فرعي الأدبي والعلمي.

إلغاء الدور الثالث لجميع المراحل الدراسية في العراق دون استثناء مرحلة منهم.

سيتم تطبيق معدل البقاء في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.

إلغاء نظام الانتساب وأيضًا إلغاء تحسين المعدل.

إلغاء إضافة الدرجات التي تم إقرارها خارج النظام التعليمي والقانون.

سيتم إلغاء نظام التكييف هو تقليص المناهج.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم العراقية تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية.