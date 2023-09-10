موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 للقطاع العام والخاص والبنوك

يهتم العاملون بالدولة بمعرفة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 في الذكرى الاحتفالية 93 لتوحيد المملكة العربية السعودية، يوم بعد يوم تتزايد عمليات البحث على جوجل عن اليوم الوطني السعودي الذي يعد من أهم المناسبات والاحتفالات الوطنية، تحرص الدولة أن يكون لليوم الوطني احتفال خاص وشعار يحمل بريق جديد من الأمل، واليوم الوطني للعام الجاري 1445-2023 يحمل شعار نحلق ونحقق وهذا ما تسعى الدولة إليه منذ فترة طويلة، اعتادت الدولة على منح العاملين بجميع الهيئات العامة والخاصة عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة اليوم الوطني وهذا ما يجعل المواطنين يهتمون بتلك المناسبة ويرتبون لها منذ بداية سبتمبر، نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 وما مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة المميزة.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

أعلنت الحكومة السعودية في بيان رسمي بتوجيهات رسمية من خادم الحرمين الشريفين، أنم إجازة اليوم الوطني السعودي تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر وحتى يوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر ويطبق هذا القرار على جميع العاملين بالقطاع العام والخاص والطلاب في المدارس، لكن تستمر الاحتفالات باليوم الوطني حتى يوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر 2023.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 93 لعام 2023-1445

منذ عدة سنوات متتالية والمملكة العربية السعودية حريصة على الاحتفال باليوم الوطني السعودي، لانه يوم مميز ومختلف عن باقي الأيام وذكرى لن تنسى عندما تم توحيد المملكة بلدان من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين عبد العزيز آل سعود مرسوم ملكي بذلك في عام 1932، الكبير والصغير بالمملكة على انتظار بفارغ من الصبر لليوم الوطني لما تشهده المملكة من عروض منها عرض الألعاب وعروض جوية بالطائرات العسكرية وعروض نارية وغيرها الكثير، كما يرتدي معظم الناس الزي الرسمي الموحد تمجيداً لما تبذله المملكة كي تكون دولة يد واحد أكثر تقدماً وتطوراً.