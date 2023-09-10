تردد قناة الفتح أطفال الجديد 2023 على النايل سات

تعتبر قناة الفتح للأطفال من القنوات الحديثة بشكل نسبي، حيث أن بثها تم منذ سنوات قليلة، وبالرغم من ذلك استطاعت تكوين قاعدة كبيرة من الجمهور، وتستهدف القناة الأطفال من سن سنتين وحتى ،15 عام، وهذا لأنها تقوم على تربية الأطفال السلوك الصحيح وتعليمهم وترفيههم، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة الفتح أطفال الجديد وتقديم نبذة عن محتواها، ليتمكن الأطفال من متابعتها بكل سهولة في منزلهم.

تردد قناة الفتح أطفال

سعت إدارة قناة الفتح أطفال على عرض أفضل صورة للصغار بصوت واضح، وتمكنت من هذا بفضل إشارة التردد القوية والأجهزة التكنولوجية الحديثة المستخدمة، وبذلت القناة أفضل ما في وسعها لإمتاع الأطفال وعرض كل ما ينفعهم وينمي مهاراتهم، ويمكن الآن إضافة تردد قناة الفتح أطفال من خلال البيانات التالية بجودة مقاربة من الجودة العالية للصورة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11900).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (SD).

اسم القناة في قائمة الريسيفر: Alfath Atfal.

مميزات قناة الفتح اطفال

امتازت قناة الفتح للأطفال عن غيرها من القنوات المماثلة لها بفضل ما تسعى لتقديمه لهم بالشكل الصحيح على أكمل وجه، وأهم ما يميزها التالي: