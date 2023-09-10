مش هتصدق السيسي عمل ايه عشان الموظفين “مرتبات شهر سبتمبر 2023 بزيادة جديدة قيمتها 2000ج” .. أعرف التفاصيل كلها
الكثير من الموظفين وخصوصًا المعلمين يتساءلون في الوقت الحالي عن مواعيد صرف المرتبات الخاصة بهم لدفعة شهر سبتمبر، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم مواعيد صرف المرتبات للمعملين ومختلف الهيئات الحكومية الأخرى، فضلًا تابعوا معنا.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين
ينتظر المواطنين والمواطنات وخصوصًا المعلمين الموظفين موعد صرف مرتب شهر سبتمبر الخاص بهم، وقد أعلنت المالية المصرية عن مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر، حيث تبدأ صرف المرتبات يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمس أيام، حيث يوم الخميس ويستمر الصرف حتى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2023.
جدول صرف مرتبات سبتمبر المعلمين 2023
وضحنا لكم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين، وبالنسبة لجدول الصرف فجدول الصرف بالقيم التالية:
- الدرجة الممتازة مبلغ 10500 جنيه مصري.
- الدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه مصري.
- درجة مدير عام مبلغ 7000 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى 6500 جنيه مصري.
- الدرجة الثانية 6500 جنيه مصري.
- الدرجة الثالثة 5000 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة 4500 جنيه مصري.
- الدرجة الخامسة 4000 جنيه مصري.
- الدرجة السادسة 3500 جنيه مصري.
- يتم صرف مرتبات حاملي درجة الماجستير في وزارة التربية والتعليم مبلغ 6000 جنيه مصري.
- يتم صرف مرتبات حاملي درجة الدكتوراه في وزارة التربية والتعليم مبلغ 7000 جنيه مصري.
- وكل الرواتب للعاملين في القطاع التعليمي تنزل في موعد ثابت وفي يوم واحد فقط.