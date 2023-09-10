مش هتصدق السيسي عمل ايه عشان الموظفين “مرتبات شهر سبتمبر 2023 بزيادة جديدة قيمتها 2000ج” .. أعرف التفاصيل كلها

الكثير من الموظفين وخصوصًا المعلمين يتساءلون في الوقت الحالي عن مواعيد صرف المرتبات الخاصة بهم لدفعة شهر سبتمبر، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم مواعيد صرف المرتبات للمعملين ومختلف الهيئات الحكومية الأخرى، فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين

ينتظر المواطنين والمواطنات وخصوصًا المعلمين الموظفين موعد صرف مرتب شهر سبتمبر الخاص بهم، وقد أعلنت المالية المصرية عن مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر، حيث تبدأ صرف المرتبات يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمس أيام، حيث يوم الخميس ويستمر الصرف حتى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2023.

جدول صرف مرتبات سبتمبر المعلمين 2023

وضحنا لكم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين، وبالنسبة لجدول الصرف فجدول الصرف بالقيم التالية: